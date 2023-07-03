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В московском регионе можно будет наблюдать целый цикл суперлуний

Константин Исаев
Марина Крижановская
23:42 03.07.2023
Первое явление огромной Луны на небе можно будет увидеть в ночь с 4-го на 5-ое июля, затем 1-го и 31-го августа и 28-го сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zulkarnain XinHua Globallookpress
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Наступил цикл суперлуний. Эффектные кадры огромной Луны на фоне египетских пирамид сняты сегодняшней ночью на знаменитом плато Гизы. Эти съемки будоражат воображение и настраивают на мистический лад. Явление, когда наблюдателю Луна кажется гораздо больше, чем в обычное полнолуние, называется суперлунием, и оно не так уж редко в астрономии.

Луна вращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите. В апогее - самой удаленной точке от Земли - она проходит на расстоянии 407 600 километров от нашей планеты, а в перигее - в ближайшей точке - ее удаленность всего 356 400 километров. На этот раз позиция суперлуния, по космическим меркам, немного не достигнет перигея, но все равно наблюдателю с Земли лунный диск будет казаться больше и на треть ярче обычной Луны.

Земля и Луна находятся в тесном гравитационном взаимодействии и приближение спутника, безусловно, влияет на планету. Усиливаются приливные волны в мировом океане, противостояние Солнца и Луны влияют и на земную кору, увеличивая риски землетрясений. Но влияние суперлуния на здоровье человека не доказано.

«На здоровье человека, вы знаете, здесь есть разные домыслы, но сказать, что это подтверждено какими-то наблюдениями, чтобы доверять, а не просто разговор, - нет. Вот скажем, вспышки на Солнце - да, это сказывается, это подтверждено совершенно точно. А Луна ближе или дальше - нет», - рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Стоит отметить, что сегодня начинается целый цикл из четырех суперлуний. Пик нынешнего придется на ночь с 4-го на 5-ое июля. Эти дни также будут очень жаркими - до 29 градусов тепла в московском регионе, так что для москвичей это суперлуние станет еще и кроваво-красным. Следующие уже 1-го и 31-го августа, а также 28-го сентября. Все они будут похожи по интенсивности.

Ранее в мае 2021 года миллион людей увидели «кровавое» суперлуние. Луна была и больше, и намного ярче, чем обычно, пока ее не накрыла огромная тень Земли. Она и окрасила спутник в багровый цвет.

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