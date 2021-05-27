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Коридор затмений: миллион людей увидели «кровавое» суперлуние

Алена Миронова
07:27 27.05.2021
Суперлуние и полное затмение Луны увидели миллион людей в среду, 26 мая.
Коридор затмений: миллион людей увидели «кровавое» суперлуние
© Фото: Wang Ying, XinHua, Globallookpress
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Накануне миллион людей смогли увидеть «кровавое» затмение Луны. 

Ночное светило максимально приблизилось к нашей планете. Луна была и больше, и намного ярче, чем обычно, до тех пор пока ее не накрыла огромная тень Земли. Она и окрасила спутник в багровый цвет.

Довольно редкое зрелище - его называют еще «коридором затмений» - было доступно не всем. Кровавое суперлуние удалось наблюдать на западном побережье американского континента, в Австралии, юго-восточной Азии и в России - на Дальнем Востоке и Камчатке.

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