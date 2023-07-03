Вычислить «каратиста»: как ФСБ удалось предотвратить покушение на главу Крыма

Подрывник был задержан с поличным и большим количеством деталей для изготовления самодельной бомбы.

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Сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить покушение на Сергея Аксенова. Главу Крыма, по данным силовиков, планировали взорвать в машине. Подрывника задержали, когда он забирал из тайника бомбу.

Последние минуты перед задержанием. Кадры оперативной слежки за подозреваемым. А через мгновение - он уже в наручниках. Пойман с поличным. И с большим количеством деталей для изготовления самодельной бомбы.



Подрывники исследовали содержимое пакета. Это его преступник попытался достать из тайника. В тот момент когда был задержан. Судя по всему кураторы назначили дату теракта, раз пришло время вскрывать схрон. А замахнулись они на самое высокопоставленное лицо Крыма.

А 35-летний диверсант уже на допросе дает признательные показания. Рассказывает кем, где и как был завербован.

«В декабре 2022 года был завербован СБУ, куратором Игорем, получил позывной Каратист, проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке нанесению грима ухода от преследования и тп.», - рассказал задержанный.

Рабочий кабинет Сергея Аксенова находится в здании совета министров республики Крым. О том, что оно по периметру хорошо охраняется знали преступники. Поэтому у них был другой план - взрывать далеко отсюда - в людном месте. Прямо на улице, на проезжей части, где жертвами стать могли бы сотни простых прохожих.

Кортеж Аксенова планировалось взорвать на пути следования из Симферополя в Севастополь. Обычно когда глава Крыма едет этим маршрутом, путь лежит через улицу севастопольскую. Вот на ней и нужно было припарковать автомобиль, начиненный взрывчаткой. И затем дистанционно привести устройство в действие в нужный момент.

Машины с мигалками всегда хорошо заметны на улицах. Поэтому пока автомобили через центр двигались бы на выезд из города, у злоумышленников было бы время чтобы подготовиться. К тому же в данном случае, как считают оперативники, действовали сообщники.

Все что требовалось от исполнителя - не выдать себя и не привлекать внимание. Устроиться на работу, снять квартиру и ждать указаний. Но уже тогда его вычислили спецслужбы и установили слежку.

«Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний, и когда мне озвучат место, где находится автомобиль для установки в него мины», - рассказал Каратист.

Позывной Каратист - это, видимо, про спортивное прошлое террориста. Будущее для него теперь ограничится тюремной камерой. По нескольким статьям - покушение на совершение теракта и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заверила, что заказчики покушения на главу Крыма будут наказаны. Кроме того, она подчеркнула, что Украина является государством-террористом и опасна для Европы.