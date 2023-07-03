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Мэр Ростова Логвиненко рассказал, что ЧВК «Вагнер» нанес городу ущерб на 92,5 миллиона рублей

Вероника Волосунова
21:44 03.07.2023
При этом, по словам главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко, окончательный размер нанесенного ущерба станет известен после завершения ремонтных работ.
Мэр Ростова Логвиненко рассказал, что ЧВК «Вагнер» нанес городу ущерб на 92,5 миллиона рублей
© Фото: Karbinov Anatoly news.ru via globallookpress.com
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Ущерб, нанесенный ЧВК «Вагнер» дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону, составляет около 92,5 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Алексей Логвиненко.

По словам Логвиненко, в ходе обследования улично-дорожной сети города были зафиксированы дефекты дорожного полотна на площади в 12 тысяч квадратных метров и 210 «квадратов» тротуарного покрытия. В том числе пострадали стрелочные переводы трамвайных путей. Восстановительные дорожные работы к данному моменту завершены.

«По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей», - сказал он.

Однако окончательная сумма затрат на восстановительные работы станет известна по окончании ремонтных работ, добавил глава администрации города.

Ранее были опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону. Губернатор Голубев сообщил 25 июня о выходе колонны ЧВК «Вагнер» с вооруженными бойцами и танками из города, которые вошли туда 24 июня.

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