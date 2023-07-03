Мэр Ростова Логвиненко рассказал, что ЧВК «Вагнер» нанес городу ущерб на 92,5 миллиона рублей
Ущерб, нанесенный ЧВК «Вагнер» дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону, составляет около 92,5 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Алексей Логвиненко.
По словам Логвиненко, в ходе обследования улично-дорожной сети города были зафиксированы дефекты дорожного полотна на площади в 12 тысяч квадратных метров и 210 «квадратов» тротуарного покрытия. В том числе пострадали стрелочные переводы трамвайных путей. Восстановительные дорожные работы к данному моменту завершены.
«По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей», - сказал он.
Однако окончательная сумма затрат на восстановительные работы станет известна по окончании ремонтных работ, добавил глава администрации города.
Ранее были опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону. Губернатор Голубев сообщил 25 июня о выходе колонны ЧВК «Вагнер» с вооруженными бойцами и танками из города, которые вошли туда 24 июня.