Страны НАТО намерены попросить Столтенберга остаться на посту генсека альянса

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Все страны - члены НАТО поддержали решение попросить действующего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга остаться на своем посту. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что решения о продлении полномочий еще на год можно ожидать уже в ближайшие дни. При этом Столтенберг до сих пор официально не согласился остаться генеральным секретарем. Его контракт истекает 1 октября.

Напомним, недавно Столтенберг заявил, что у него пока нет других планов, кроме как уйти с поста генсека НАТО. По его словам, Североатлантический блок должен возглавить кто-то еще.

Также он подчеркнул, что альянс сможет найти достойного преемника на его место.