Около 3 200 человек задержали во Франции за последние дни беспорядков

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Во Франции во время массовых беспорядков правоохранительными органами было задержано около 3 200 человек за последние три дня. Об этом сообщил BFMTV.

Как передает телеканал, глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен назвал этот случай «беспрецедентным». Он также отметил, что необходимо быть «жесткими» в отношении зачинщиков беспорядков.

«Из этих 3 200 человек 60% не имеют судимостей и не известны полиции», - сказал глава МВД Франции.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон потребовал сделать все необходимое, чтобы остановить беспорядки во Франции. Глава французского государства отдал поручения Министерству внутренних дел Франции, а также Минюсту страны.