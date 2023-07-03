Латвия возобновит выдачу виз гражданам России в ограниченном порядке

В латвийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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Для некоторых категорий граждан Российской Федерации Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на выдачу виз. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства республики.

В публикации говорится, что возобновление приема заявлений на получение визы начнется с 4 июля. Подать документы смогут близкие родственники граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран, которые входящих в Европейский союз, государств Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также люди, которые претендуют на визу по гуманитарным соображениям.

В МИД Латвии отметили, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а заявитель должен доказать при помощи документов соответствие к указанным категориям.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что республика прекращает выдачу гуманитарных и других виз российским гражданам. Такое решение, по словам латвийского президента, было принято «в связи с событиями в России».