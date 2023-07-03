Новый центр высокоточной стрельбы в Якутии возглавил Герой России Колесов

Площадь нового высокоточного учебно-тренировочного полигона в Якутии составляет более 400 гектаров.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Якутии открылся центр высокоточной стрельбы. Его возглавил Герой России Александр Колесов, который стал первым из ушедших на СВО якутян-добровольцев.

Новый учебно-тренировочный полигон занимает площадь более 400 гектаров. Это позволит снайперам тренировать навыки стрельбы на дальние расстояния - до четырех километров.

Занятия буду проходить с учетом современных технологий и опыта специальной военной операции. Центр будет работать на весь Дальний Восток и другие регионы России.

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