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ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по делу о госизмене

Вероника Волосунова
09:52 31.07.2023
Граждане передавали запрещенному «Правому сектору»* информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Задержаны трое жителей Воронежской области, которые являются гражданами РФ, по делу о госизмене. Об этом сообщили в ФСБ, опубликованы кадры задержания и допроса.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене», - сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что они передавали представителям украинской националистической организации «Правый сектор»* данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Заведено дело о госизмене.

Задержанные сообщили, что были завербованы в Интернете. 

Ранее был задержан житель Орловской области. Он пытался вступить в ряды украинских боевиков. 

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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