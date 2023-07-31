ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по делу о госизмене

Граждане передавали запрещенному «Правому сектору»* информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре РФ.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Задержаны трое жителей Воронежской области, которые являются гражданами РФ, по делу о госизмене. Об этом сообщили в ФСБ, опубликованы кадры задержания и допроса.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что они передавали представителям украинской националистической организации «Правый сектор»* данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Заведено дело о госизмене.

Задержанные сообщили, что были завербованы в Интернете.

Ранее был задержан житель Орловской области. Он пытался вступить в ряды украинских боевиков.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.