ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по делу о госизмене
Граждане передавали запрещенному «Правому сектору»* информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Задержаны трое жителей Воронежской области, которые являются гражданами РФ, по делу о госизмене. Об этом сообщили в ФСБ, опубликованы кадры задержания и допроса.
«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что они передавали представителям украинской националистической организации «Правый сектор»* данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Заведено дело о госизмене.
Задержанные сообщили, что были завербованы в Интернете.
Ранее был задержан житель Орловской области. Он пытался вступить в ряды украинских боевиков.
* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.