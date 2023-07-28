ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ряды ВСУ

На мужчину завели уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Орловской области, который собирался вступить в ряды украинских националистов. На мужчину завели уголовное дело за участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчина связался с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией, и выразил готовность воевать на стороне киевского режима. Также он обратился в СБУ, МИД Украины, пограничную и миграционную службы.

Выяснилось, что мужчина уже получил разъяснения о порядке действий по выезду на территорию Украины.

Напомним, накануне стало известно, что в России к 15 годам лишения свободы по статье за шпионаж приговорил двух агентов украинской разведки. Их задержали в прошлом году.