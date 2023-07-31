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Украинский пленный оценил уровень своего подразделения на тройку

09:11 31.07.2023
Украинский пленный рассказал, что на передовой с ними не было командиров - все команды они передавали по рации назначенному старшим солдатом рядовому.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Украинский пленный оценил уровень своего подразделения на тройку, поскольку на передовой у бойцов есть только автоматы, в роте из 100 человек 10 отказников, боевой дух слабый. Кадры беседы опубликовали в Минобороны РФ.

Пленный назвал слабым уровень своего подразделения, так как на передовой у солдат есть только автоматы и магазины для них.

«Своего подразделения - на такую малюсенькую троечку», - добавил пленный.

Кроме того, по словам пленного, в роте из 100 человек есть 10 отказников.

«В окопах усталость уже», - отметил он.

Пленный также рассказал, что на передовой с ними нет командиров, они дают команды по рации.

«Рядового назначили старшим солдатом. Дали ему рацию, и все», - пояснил он.

Самого пленного призвали несмотря на то, что у него болят два мениска и «уже лета не те», чтобы бегать. Подготовку проходил в Ровно и Львове, а также в течение трех недель во Франции, где преимущественно изучал теорию - даже на практических стрельбах как гранатометчику дали выстрелить один раз, и то был отказ и гранатомет не выстрелил.

«В советской армии служил - было больше подготовки», - сказал пленный.

В заключение пленный призвал своих сослуживцев думать головой и действовать так же, как он - сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.

Ранее пленный украинец рассказал, что при мобилизации проходил медкомиссию пять секунд. По словам украинского военнослужащего, Киев кидает людей на убой.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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