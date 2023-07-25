Пленный украинец рассказал, что при мобилизации проходил медкомиссию пять секунд

Анатолий Городный добавил, что не видит смысла служить в ВСУ. По словам украинского военнослужащего, Киев кидает людей на убой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Анатолий Городный рассказал, как в его стране по мобилизации забирают больных, толком ничего не учат и отправляют на передовую. Видео беседы с ним публикует Минобороны России.

«Медкомиссию я проходил всего за пять секунд. Зашел, подписи поставили три хорошие женщины. Поставили подписи, сказали: "Все, иди, ты прошел комиссию". Вот такая комиссия», - сказал он.

Подготовку проходил на полигоне в городе Владимир в Волынской области Украины. Тренировки длились два месяца, однако, по словам Анатолия, месяц он пролежал в больнице из-за проблем со спиной. Воевать мужчина не замотивирован, поскольку не видят смысла в ведении боевых действий. По мнинию пленного, Киев просто кидает людей на убой.

«Я не хочу служить, я смысла не бачу. Что они воюют и хотят, не бачу», - признался пленный.

Его подразделение попало под обстрел, когда они находились в блиндаже. Понимая, что сопротивляться русским не имеет смысла, они сдались. Анатолий отметил достойное и человечное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Другой пленный украинец заявил, что, несмотря на то, что его бригада была моторизованной, в ней не хватало необходимой техники. Он попал в плен, заблудившись, так как не знал местность и зашел на позиции российских военных.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.