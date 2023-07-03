Землетрясение магнитудой 4,7 произошло возле крупнейшего города на Аляске

Недалеко от американского города Анкоридж, располагающегося в штате Аляска, зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7.

© Фото: Thomas Sbampato, imagebroker, Globallookpress

Рядом с самым крупным городом Аляски Анкоридж, население которого составляет почти 300 тысяч человек, зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом сообщает https://www.usgs.gov/https://www.usgs.gov/.

Подземные толчки заметили в 14.47 по времени UTC (17.47 по московскому времени). Эпицентр располагался в 20 километрах к северо-востоку от Анкориджа. Очаг - на глубине 24,1 километра. Данных о пострадавших и разрушенных зданиях пока нет. Угрозу цунами тоже не объявляли.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у побережья Мексики. Местоположение эпицентра - 144,5 километра к востоку от города Сан-Хосе-дель-Кабо и на глубине 33 километра.