Мощное землетрясение зафиксировали у побережья Мексики

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В Калифорнийском заливе у берегов Мексики зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщила геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 144,5 километров к востоку от города Сан-Хосе-дель-Кабо и на глубине 33 километра.

О последствиях землетрясения пока неизвестно - о пострадавших не сообщалось.

Ранее ощутимое сейсмособытие магнитудой 6,2 произошло в Японии у побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. Жители Токио наблюдали, как в их домах качалась мебель.