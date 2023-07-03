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Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 16 танков Leopard на трех направлениях

13:01 03.07.2023
Также противник на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял 15 самолетов, три вертолета, и еще 904 единицы бронетанковой техники.
Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 16 танков Leopard на трех направлениях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 украинских танков Leopard, полученных киевским режимом из-за рубежа.

«Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания. 

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