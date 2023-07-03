Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 16 танков Leopard на трех направлениях

«Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.

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