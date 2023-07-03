Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 16 танков Leopard на трех направлениях
Также противник на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял 15 самолетов, три вертолета, и еще 904 единицы бронетанковой техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 украинских танков Leopard, полученных киевским режимом из-за рубежа.
«Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.