Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании

По словам Евгения Митты, сына знаменитого режиссера, отец находится на обследовании и с ним «все окей».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Евгений Митта, сын режиссера Александра Митты, сообщил в беседе со «Звездой», что с его отцом ничего страшного не случилось - он находится на обследовании.

«Все нормально, все в порядке. Ничего страшного не произошло. Он находится на обследовании. Не знаю, почему такая волна какая-то непонятная вдруг», - сказал Евгений Митта.

Евгений добавил, что «ничего страшного нет, все окей». В то же время, по словам ассистента режиссера, последний раз он разговаривал с Александром Миттой «дня четыре назад».

Сегодня в СМИ появилась информация, что Александру Митте потребовалась помощь врачей из-за того, что его частично парализовало. В марте текущего года режиссер переболел ковидом.

Ранее актер Александр Адабашьян рассказал о жалобах режиссера Михалкова на сердце. При этом, по его словам, «ничего катастрофического».