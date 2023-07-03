Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании
Евгений Митта, сын режиссера Александра Митты, сообщил в беседе со «Звездой», что с его отцом ничего страшного не случилось - он находится на обследовании.
«Все нормально, все в порядке. Ничего страшного не произошло. Он находится на обследовании. Не знаю, почему такая волна какая-то непонятная вдруг», - сказал Евгений Митта.
Евгений добавил, что «ничего страшного нет, все окей». В то же время, по словам ассистента режиссера, последний раз он разговаривал с Александром Миттой «дня четыре назад».
Сегодня в СМИ появилась информация, что Александру Митте потребовалась помощь врачей из-за того, что его частично парализовало. В марте текущего года режиссер переболел ковидом.
Ранее актер Александр Адабашьян рассказал о жалобах режиссера Михалкова на сердце. При этом, по его словам, «ничего катастрофического».