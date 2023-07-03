В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании

Вероника Волосунова
18:08 03.07.2023
По словам Евгения Митты, сына знаменитого режиссера, отец находится на обследовании и с ним «все окей».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Евгений Митта, сын режиссера Александра Митты, сообщил в беседе со «Звездой», что с его отцом ничего страшного не случилось - он находится на обследовании.  

«Все нормально, все в порядке. Ничего страшного не произошло. Он находится на обследовании. Не знаю, почему такая волна какая-то непонятная вдруг», - сказал Евгений Митта.

Евгений добавил, что «ничего страшного нет, все окей». В то же время, по словам ассистента режиссера, последний раз он разговаривал с Александром Миттой «дня четыре назад».

Сегодня в СМИ появилась информация, что Александру Митте потребовалась помощь врачей из-за того, что его частично парализовало. В марте текущего года режиссер переболел ковидом.  

Ранее актер Александр Адабашьян рассказал о жалобах режиссера Михалкова на сердце. При этом, по его словам, «ничего катастрофического».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании
16:23 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры досмотра автомобилей правоохранителями на Крымском мосту
15:11 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об отражении 16 украинских атак за сутки
12:55 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Украина не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений
12:07 В стране и мире
Видео
Вице-премьер Чернышенко заявил о льготах участникам СВО и их детям при поступлении в вузы
Популярное
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.