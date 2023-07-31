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Мужчина погиб при украинском обстреле донецкого поселка Грабари

Вероника Волосунова
07:38 31.07.2023
Глава Донецка Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о гибели одного мужчины в результате обстрела со стороны боевиков.
Мужчина погиб при украинском обстреле донецкого поселка Грабари
© Фото: РИА Новости
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В результате обстрела поселка Грабари украинскими боевиками погиб мужчина, один человек ранен. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина.

«В результате обстрела поселка Грабари Куйбышевского района, погиб мужчина. Еще один получил ранение», - следует из сообщения Кулемзина.

За сегодня украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров уже шесть раз. Первые обстрелы были зафиксированы в полночь - в 00:00, 00:25 и 00:30. Затем они возобновились под утро - в 6:15, 6:20, 6:30.

Ранее при украинском обстреле в зоне спецоперации погиб военкор Ростислав Журавлев. Ранения получили еще несколько журналистов.

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