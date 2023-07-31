ВС РФ пресекли две попытки украинских боевиков провести разведку боем у Приютного и Работино

В районах Приютного и Работино противник понес потери и отступил.

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На запорожском направлении в районах Приютного и Работино российские военнослужащие пресекли две попытки украинских боевиков провести разведку боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Чехов сообщил, что противник отступил в районе Приютного после того, как понес потери в живой силе. В районе Работино в ходе огневого воздействия украинские боевики также понесли потери и отступили.

Кроме того, подразделения группировки «Восток», в частности бомбардировщики, штурмовики и вертолеты поразили пункты временной дислокации украинских боевиков, скоплений живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки, добавил Чехов.

Ранее стало известно, как обстоит ситуация на передовой спецоперации. Были опубликованы кадры с зоны СВО, где противник пытается совершить контрнаступление, бросая своих военных на поле боя без техники и шансов на победу.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.