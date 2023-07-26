«Известия»: в правительстве предложили запретить увольнение одиноких родителей и опекунов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу запретить увольнение одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сейчас закон запрещает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками у которых есть дети до 14 лет. Повышение возраста ребенка связывается с его конституционным правом на образование и обязанностью родителей обеспечить его получение. Обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет.

Госдума может рассмотреть такой законопроект уже в осеннюю сессию.

В то же время эксперты считают, что такие ограничения могут увеличить риск отказов при приеме родителей-одиночек на работу, пишет издание.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сохранять пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на которое они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.