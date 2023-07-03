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Чехия разрешила 33 компаниям нарушать санкции против России

Вероника Волосунова
15:28 03.07.2023
Чехия решила сделать исключение по соблюдению антироссийских санкций для компаний, работающих с ядерной энергетикой и фармацевтикой.
Чехия разрешила 33 компаниям нарушать санкции против России
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Финансово-аналитическом управлении Чехии разрешили 33 компаниям, которые работают в сферах ядерной энергетики и фармацевтики, не соблюдать введенные Евросоюзом санкции против России. Об этом сообщает «360»

Отмечается, что разрешение действует с февраля 2022 года. Исключения сделаны для 45% фармацевтических компаний и 37% из сферы энергетики. По словам директора юридического отдела Магдалена Плевова, это не противоречит законодательству.

В том числе не следовать антироссийским санкциям может крупнейшая в Чехии энергетическая компания ČEZ Group, которая владеет АЭС «Дукованы» и «Темелин» CEZ. По информации издания Seznam Zpravy, она около 10 раз подавала заявки на вхождение в список компаний, которые могут игнорировать ограничения, чтобы продолжить сотрудничать с принадлежащим Росатому и российским бизнесменам чешскими инжиниринговыми компаниями-поставщиками.

В Чешской ассоциации фармацевтических компаний добавили, что под санкции не попали лекарства, так как это является довольно сложным решением со стороны юридического и фактического аспектов исполнения. В Финансово-аналитическом управлении уточнили, что вопрос мог касаться не самих препаратов, а определенных компонентов для их производства. Некоторым компаниям дали разрешение на их поставки.

Ранее в Великобритании более 10 тысяч граждан потребовали референдум для отмены антироссийского курса. По мнению авторов петиции, политика Лондона в отношении Москвы и Киева наносит экономический ущерб обычным гражданам.

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