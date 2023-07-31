Штурмовики Су-25 ВКС РФ пуском ракет с малых высот поразили бронетехнику ВСУ
Опубликованы кадры авиационной атаки в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи штурмовой авиации нанесли точные ракетные удары по позициям ВСУ. Минобороны России поделилось кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО.
В оборонном ведомстве пояснили, что «пуски ракет выполнялись парами с малых высот».
В результате мощного удара с воздуха были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ.
После самолеты вернулись на аэродром, чтобы военные техники подготовили штурмовики к очередному боевому вылету.
Ранее летчик Су-25 ВКС России рассказал, как после пуска неуправляемых ракет выполняется маневр с максимальной перегрузкой и уходом на предельно малую высоту с разворотом на 180 градусов.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.