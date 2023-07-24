«Маневр с максимальной перегрузкой»: летчик Су-25 рассказал о боевой работе в зоне СВО

По словам российского военнослужащего, после пуска неуправляемых ракет летчики выполняют маневр с максимальной перегрузкой и уходом на предельно малую высоту с разворотом на 180 градусов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовики Су-25 Восточного военного округа (ВВО) нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации опубликовало Министерство обороны России.

«Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, бронированной технике и пунктам управления. Идем на предельно малой высоте парами, далее на определенной дальности до пуска делаем маневр для набора высоты и производим пуск неуправляемых ракет», - рассказал летчик самолета Су-25.

По словам военнослужащего, после пуска ракет летчики делают маневр с максимальной перегрузкой и уходом на предельно малую высоту с разворотом на 180 градусов, одновременно с этим происходит отстрел тепловых ловушек.

«Выполнение боевых задач - для меня это долг перед Отечеством, также перед своей семьей, близкими, родными», - отметил российский летчик.

В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских боевиков. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России показало, как Су-25СМ несут боевое дежурство на Краснолиманском направлении. Во время боевых вылетов штурмовики применили более 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) калибром 80 миллиметров. Экипажи самолетов приближались к линии боевого соприкосновения на предельно малых высотах и скорости 800 километров в час.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.