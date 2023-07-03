МО РФ заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27 в Херсонской области

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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, за сутки ПВО ВС РФ перехватила три реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS.

Также были уничтожены 14 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино (ДНР), Луговое, Вербовое (Запорожская область), Саги, Забарино, Васильевка, Николаевка (Херсонская область).

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил об отражении 16 украинских атак за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.