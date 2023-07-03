В Минобороны России сообщили об отражении 16 украинских атак за сутки

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В МО РФ сообщили об успешном отражении 16 украинских атак за сутки. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 260 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, американская самоходная гаубица М109 Paladin и также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении силами группировки «Центр» отражены четыре атаки. В районах населенных пунктов Торское, Терны и Червоная Диброва были поражены скопления живой силы и техники врага. Также была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. Всего на данном направлении были уничтожены более 90 украинских националистов, три боевые бронированные машины, два пикапа, САУ«Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии мужественно и профессионально отразили три атаки противника. Также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа на Запорожском направлении.

Таким образом, на данных направлениях киевский режим потерял до 190 боевиков убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе американский Bradley, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в Запорожской области были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов бригад противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.