Противник стягивает силы в районе Каховского водохранилища, и российские артиллеристы группировки «Днепр» работают круглые сутки, чтобы вести огонь по боевикам.

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Украинские боевики начали стягивать силы районе Каховского водохранилища, и российским артиллеристам приходится работать не покладая рук и вести огонь по противнику. Наши бойцы работают круглые сутки.

Противник наносит точечные удары, пытаясь нащупать позиции российской артиллерии и минометов. Тем самым он обнаруживает себя и попадает под ответный огонь.

«Сейчас противник подгоняет много техники. Это и С-60, и «Грады», и Д-30. Естественно, мы пытаемся засечь все эти орудия и поразить цели», - пояснил боец с позывным «Байконур».

С обеих сторон Днепра в боях активно применяются минометы. При этом российские расчеты бьют точнее. По словам «Байконура», всего трех ударов хватило российским военнослужащим, чтобы поразить вражеские миномет и склад боекомплекта. В то же время со стороны украинских боевиков прилетело пять или шесть снарядов, отметил боец.

При обстрелах российских позиций боевики пытались применять тактику кочующего миномета: расчет с орудием быстро перемещался по берегу на пикапе, нанося удары. Засечь и уничтожить противника при этом крайне сложно. Однако, действуя сообща, российским бойцам удалось добиться своего.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

Ранее бойцы комплекса «Зоопарк-1М» помогли расчету «Мста-С» уничтожить боевиков в зоне СВО. Экипаж радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» определил местонахождение минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета вражеского боеприпаса.