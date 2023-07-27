Бойцы комплекса «Зоопарк-1М» помогли расчету «Мста-С» уничтожить боевиков в зоне СВО

Экипаж радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» определил местонахождение минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета вражеского боеприпаса.

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Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию вооруженных формирований украинских националистов в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении.

В ходе выполнения боевой задачи бойцы комплекса «Зоопарк-1М» точно определили местонахождение минометных расчетов и огневые позиции танков украинских боевиков по траектории полета вражеского боеприпаса. Соответствующие координаты были оперативно переданы на командный пункт наших батарей, участвующих в «артиллерийской дуэли».

«Комплекс вычисляет артиллерию противника по траектории движения снаряда. В течение 30 секунд идет обработка траектории полета, и станция выдает координаты, откуда был произведен выстрел. Вычисляет практически все виды артиллерии, также выдает характер цели: либо это миномет, либо это орудие, либо это РСЗО противника, также показывает калибр», - рассказал оператор станции «Зоопарк-1М» с позывным «Стрелок».

Слаженная работа 152-миллиметровых расчетов «Мста-С» и артиллерийских разведчиков позволила своевременно выявить и подавить противника в лесных массивах, который был тщательно замаскирован. Контроль за поражением цели и корректировку огня осуществляли операторы БПЛА.

Ранее на Краснолиманском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожил кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты украинских националистов. Для более точной оценки боевой обстановки и внесения корректировок при нанесении ударов мотострелки взаимодействовали с расчетом БПЛА.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.