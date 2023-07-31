Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве

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Потепление в Арктике обернется более суровой зимой в феврале в Москве. Как погода за Северным полюсом связана с русской зимой, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов рассказал РИА Новости.

«Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать», - пояснил Мухаметов.

Эксперт назвал это явление «ультраполярным вторжением» в Европу, которое вызовет «локальное похолодание» в Старом Свете.

Ранее сообщалось, что Средиземное море прогрелось до рекордной отметки в + 28,71 градуса из-за притока горячего воздуха из Северной Африки , по прогнозам синоптиков, африканская жара в Европе может продлиться до осени.