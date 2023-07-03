Глава ЦИК Панфилова анонсировала цифровой аналог ГАС «Выборы»

Элла Панфилова рассказала, что новая система не будет зависеть от Интернета.

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Итоги голосования на выборах президента России в 2024 году будут подводиться с помощью нового аналога ГАС «Выборы». Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Панфилова.

«К выборам президента в 2024 году будет готов цифровой аналог системы ГАС "Выборы", которая полностью автономна от Интернета», - рассказала руководитель Центризбиркома.

Она отметила, что ЦИК РФ делает акцент на организации гражданского контроля за дистанционным голосованием с привлечением ОП и партий.

Ранее сообщалось, что ЦИК назначил выборы в заксобрания Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на 10 сентября, в единый день голосования.