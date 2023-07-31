Бойцы ВС РФ подобрались к наблюдательному пункту боевиков на багги и уничтожили его

Российские десантники подъехали к наблюдательному пункту противника на багги и квадроциклах и уничтожили его из ПТРК «Корнет».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Десантники Новороссийского соединения ВДВ уничтожили наблюдательный пункт противника на Южном направлении. Минобороны России показало кадры их работы.

Наши бойцы подобрались к цели на багги, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», а также на квадроциклах с установленными на них автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» на Херсонском и Запорожском направлениях.

На Херсонском направлении в районе Антоновского моста наблюдатели обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра. Экипаж мобильной группы выдвинулся к цели на багги и уничтожил ее, выпустив ракету из ПТРК «Корнет».

Также на Запорожском направлении в районе населенного пункта Старомайорское российские десантники на квадроциклах, оснащенных автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», поддержали штурмовую группу ВДВ. Группа осуществляла штурм одного из опорных пунктов националистов.

Ранее тульские десантники уничтожили роту украинских боевиков на Соледаро-Артемовском направлении. Бойцы нанесли удар по противнику из РСЗО «Град».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.