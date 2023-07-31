Бойцы ВС РФ подобрались к наблюдательному пункту боевиков на багги и уничтожили его
Десантники Новороссийского соединения ВДВ уничтожили наблюдательный пункт противника на Южном направлении. Минобороны России показало кадры их работы.
Наши бойцы подобрались к цели на багги, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», а также на квадроциклах с установленными на них автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» на Херсонском и Запорожском направлениях.
На Херсонском направлении в районе Антоновского моста наблюдатели обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра. Экипаж мобильной группы выдвинулся к цели на багги и уничтожил ее, выпустив ракету из ПТРК «Корнет».
Также на Запорожском направлении в районе населенного пункта Старомайорское российские десантники на квадроциклах, оснащенных автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», поддержали штурмовую группу ВДВ. Группа осуществляла штурм одного из опорных пунктов националистов.
Ранее тульские десантники уничтожили роту украинских боевиков на Соледаро-Артемовском направлении. Бойцы нанесли удар по противнику из РСЗО «Град».
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.