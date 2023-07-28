Тульские десантники накрыли «Градом» роту ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

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Российские десантники уничтожили роту украинских националистов на Соледаро-Артемовском направлении. Бойцы Тульского соединения Воздушно-десантных войск нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

«Сейчас отработали по живой силе противника в районного населенного пункта. Не так часто попадаются такие площадные цели, по которым мы должны работать. Это страшно. Я думаю, больше вызывает у противника панику, страх», - говорит командир взвода десантников с позывным «Француз».

Замаскированные позиции боевиков с большим скоплением личного состава обнаружила воздушная разведка. Данные поступили на командный пункт артиллерии, после чего расчеты «Градов» выехали в район выполнения боевых задач.

Артиллеристы тульских десантников ударили по противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления не оставляя не единого шанса противнику.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции боевиков в промзоне на Марьинском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.