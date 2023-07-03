В СВР заявили, что США передали подопечным из ИГ* на юге Сирии ракеты с отравляющими веществами

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В СВР предупредили о готовящейся американцами провокации в Сирии. Как сообщил глава службы Сергей Нарышкин, на юге страны американцы передали подчиненным им боевикам «Исламского государства»* (запрещено в РФ) ракеты с отравляющими веществами. Их могут применить для того, чтобы сорвать нормализацию отношений Сирии с арабскими странами.

«Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* на юге Сирии - им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами... Они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США Эт-Танф», - цитирует СВР слова Нарышкина.

Действиями группировки террористов руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой. Территорию вокруг американской базы Нарышкин назвал «бандитским гнездом», где был создан так называемый «совместный разведывательный комитет» США и Великобритании, который на деле является штабом управления действиями боевиков.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.