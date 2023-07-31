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ТОС «Солнцепек» раскаленным газовым облаком подпалила технику боевиков на Краснолиманском направлении

05:00 31.07.2023
Стрельба велась термобарическими боеприпасами, они особо эффективны в лесах, в которых окопались украинские националисты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ЦВО разгромил опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Точные удары по позициям неприятеля обеспечили атаку штурмовой группы в зоне специальной военной операции.

Наши огнеметчики получили координаты вражеского опорного пункта ВСУ, выдвинулись на огневую позицию и произвели залп по позициям боевиков.

«В четырех километрах от нас находился опорный пункт противника, 10-12 человек. Противник был полностью уничтожен», - рассказал командир взвода с позывным «Берег».

Расчет «Солнцепека» может работать как днем, так и ночью. В темное время суток используются специальные средства ночного видения, что обеспечивает точность ведения огня.

Как пояснили в Минобороны РФ, стрельба велась термобарическими боеприпасами. Они особо эффективны в лесах, в которых противник оборудует скрытые опорные пункты. Кроме живой силы противника, такие заряды позволяют уничтожать и легкобронированную технику. Раскаленное газовое облако от взрыва поджигает топливо в баках, от чего боевые машины детонируют.

«Мы работаем быстро. Противник пытается нанести ответный удар. Чтобы сохранить жизнь экипажа, работа должна занимать 5-7 минут», - добавил позывной «Берег».

Тяжелая огнеметная система позволяет эффективно преодолевать оборону противника.

Ранее сообщалось, что защитная сетка спасла расчет «Солнцепека» от беспилотника.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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