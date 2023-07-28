Наводчик «Солнцепека» рассказал, как защитная сетка спасла машину от беспилотника

Огнеметчики ЦВО выжигают позиции украинских боевиков, укрывшихся в лесу. «Солнцепек» работает термобарическими снарядами. Высокотемпературное поле и мощная ударная волна позволяют нанести эффективный удар по противнику в укрытии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Наводчик тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Вега рассказал, как защитная сетка, которую наваривают на машину, спасла ее от ВОГа украинского беспилотника.

«Прилетел беспилотник с подвесом вражеским, там был ВОГ привязан. ВОГ скинули, сетка не дала разорваться ВОГу и пакет отработал. Машина цела осталось», - сказал Вега.

Несмотря на усиленную бронезащиту расчет тяжелой огнеметной системы следит за обстановкой вокруг. И прямо в процессе съемок обнаруживает чужой беспилотник. На кадре, сделанном за мгновение до предупреждения, можно разобрать характерное жужжание.

«В течение съемок был замечен беспилотник ударный. Нечасто, но такие случаи бывают», - рассказал командир взвода с позывным Берег.

Из-за пышных крон деревьев с воздуха ничего не заметно. Но огневую точку все равно меняют. Несмотря на всю свою мощь и внушительный вес огнеметная система резво перемещается по бездорожью. ТОС на гусеничном ходу, поэтому для нее нет разницы, где и как ехать – она пронесется и по асфальту и по грунту.

«Раньше я служил в пехоте, и мы всегда ждали эту машину. Потому что она выжигает противника, и мы без потерь могли заходить в любую точку, заданную нам», - отметил командир боевой машины ТОС-1А с позывным Майами.

Все расчеты понимают, что от их работы многое зависит. И «Солнцепек» безотказно ведет себя в бою.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.