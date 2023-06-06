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Польские наемники не скрывают, что принимали участие в атаке на Белгородскую область

Россина Бодрова
Марина Крижановская
03:28 06.06.2023
В составе Польского добровольческого корпуса ветераны армейского спецназа Польши и обычные добровольцы, подчиняющиеся указаниям Минобороны Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Hammerschmidt dpa Globallookpress
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Боевики так называемого «Иностранного легиона» на чистом польском языке ведут диалог. Причем конкретно это подразделение примкнуло не к ВСУ, а к признанной в России террористической группировке «РДК»*. У них и названия схожи - «Польский добровольческий корпус» и «Русский добровольческий корпус»*.

Видео предположительно снято во время попыток прорыва в Белгородскую область в конце мая. На одном отчетливо слышно, как российская армия наносит удары по их позициям.

Свое участие в атаке на белгородскую землю наемники не скрывают: польские СМИ тиражируют фото и видео подтверждения. Сами боевики транслируют свои действия через журналистов. Так, на сайте  Polsat News опубликовали цитату из переписки с одним из членов группировки. Правда, через несколько часов ее удалили.

«Все задают нам один вопрос: принимали ли мы участие в операции в Белгородской области. Ответ однозначный: конечно, да!», - приведена цитата из СМИ.

«Польский добровольческий корпус» выполняет разведывательно-диверсионные задачи. Сформировалось только в начале года. В его составе ветераны польского армейского спецназа и обычные добровольцы, причем подчиняются указаниям украинского министерства обороны. В самой Варшаве отрицают какую-либо принадлежность корпуса к силам регулярной национальной армии.

«Описываемый в СМИ "Польский добровольческий корпус" никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», - заявили в Польше.

Передвижение польских боевиков было замечено и на Запорожском направлении.

«Если мы говорим конкретно о боевых действиях, о тех активных боевых действиях, которые разворачиваются на Запорожском ТВД - театре военных действий, то здесь одну из очень важных ролей играют именно польские наемники из 3-й штурмовой группы "Польского добровольческого корпуса"», - рассказал «Звезде» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Особое внимание на то, чем орудуют националисты на российской земле. Газета The Washington Post заметила вооружение и технику «натовского» образца. Винтовки производства Бельгии и Чехии, бронеавтомобили с пометкой «Сделано в США». И все это вопреки высказываниям европейских белых воротничков о том, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, - исключительно для обороны.

«Не так давно, меньше месяца назад, я был в расположении отряда спецназа на одном из направлений. Спрашиваю: "... а попадаются ли вам поляки? Встречаются ли вам в боестолкновениях?". Они рассмеялись и говорят, что украинцы уже меньше попадаются, в основном поляки. Потом встречался с своим старым товарищем, который работает там снайпером. Он мне говорил, что в прицел часто видит на рукаве польский флаг и британский», - сообщил военный журналист Василий Фатигаров.

Происходящее в Белгородской области спонсоры киевского режима комментируют нехотя. И все заявления примерно в одном стиле - «информация не подтверждена», «в этом еще надо разобраться». Признать тот факт, что руками западных союзников Украина устраивает провокации на российской территории, не готовы. Единственный, кого ситуация встревожила, был бельгийский премьер-министр.

«Существуют четкие правила: наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию», - заявил Александр де Кроо.

В американском Госдепе кратко обмолвились: США не поощряют атаки и использование американской техники внутри России. И в то же время дают отмашку Лондону на отправку крылатых ракет большой дальности.

*«РДК» - организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.

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