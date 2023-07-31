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Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2 вместо передачи Украине

Анастасия Бобылева
02:57 31.07.2023
Танки Challenger 2 утилизировали в период с 2020 до 2014 года, признав содержание танков экономически нецелесообразным.
Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2 вместо передачи Украине
© Фото: UK Ministry of Defence, GlobalLookPress
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Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Киеву. Об этом пишет The Times, уточняя, что на уничтожение военной техники ушли миллионы фунтов стерлингов.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», - говорится в публикации.

Как объясняется в статье, ремонт танков признали экономически нецелесообразным, и между 2010-м и 2014-м годами их утилизировали. Всего на это потратили 4,3 миллиона фунтов.

Эти танки, уточняет издание, мало использовались британской армии и на момент принятия решения об утилизации уже находились на хранении. Как рассказал военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, обеспечивать их консервацию было слишком дорого.

Ранее Лондон отправил на Украину партию танков Challenger 2. В Минобороны Великобритании подтвердили доставку военной техники в пункт назначения.

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