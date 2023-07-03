Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге

Министр обороны отметил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка дестабилизации в России 23-25 июня провалилась. Причиной была названа верность присяге российских военнослужащих. Об этом министр заявил в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ 3 июля.

«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу», - заявил Шойгу.

Министр обороны добавил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск. Военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи. Сергей Шойгу выразил благодарность личному составу за добросовестную службу.

Также в ходе своего вступительного слова Шойгу заявил, что киевский режим не достиг целей своего контрнаступления ни на одном из направлений. ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.