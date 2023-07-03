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Шойгу заявил, что Украина не достигла целей контранступления ни на одном из направлений

12:55 03.07.2023
Также Сергей Шойгу заявил, попытка дестабилизации России 23-25 июня провалилась из-за верности присяге военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим не достиг целей своего контрнаступления ни на одном из направлений.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», - подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что руководство Украины, «не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление».

«Киев пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта», - заявил Шойгу.

Министр обороны особо отметил высокий профессионализм российских военнослужащих, благодаря которым удается «минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней».

Ранее сообщалось, что сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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