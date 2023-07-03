Песков прокомментировал предотвращение покушения на Аксенова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предотвращение Федеральной службой безопасности покушения на жизнь главы Республики Крым Сергея Аксенова. Представитель Кремля пожелал руководителю силы духа.

«Аксенов - настоящий боец, и, конечно, этим (попыткой покушения. - Прим. ред.) его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости», - заявил Песков журналистам.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин регулярно получает доклады, в том числе и по ситуации с Аксеновым. Представитель Кремля отметил, что Крым в нынешней ситуации является важным регионом.

Напомним, Федеральная служба безопасности сообщила о задержании россиянина, который планировал подорвать автомобиль Аксенова. По данным следствия, фигурант дела был завербован украинскими спецслужбами и обучался минно-взрывному делу. Он был задержан, когда пытался достать бомбу из тайника.