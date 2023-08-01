Мужская сборная ВС РФ стала чемпионом мира по дзюдо среди военнослужащих

В Санта-Доминго состоялась церемония награждения победителей, где российским спортсменам вручили 15 медалей.

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В Олимпийском центре имени Хуана Пабло Дуарте в столице Доминиканы Санто-Доминго состоялась торжественная церемония награждения победителей чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих.

В общекомандном зачете мужская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации стала абсолютным чемпионом, а женская сборная заняла вторую ступень пьедестала. За время чемпионата команда ВС РФ, которую представили спортсмены Центрального спортивного клуба Армии, завоевала 15 медалей, из них 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых.

В чемпионате участвовало 16 стран, в их числе сборные команды Франции, Бразилии, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Узбекистана.

Также на мероприятии состоялась церемония передачи флага Международного совета военного спорта представителю Республики Узбекистан, которая получила право проведения чемпионата мира по дзюдо в 2024 году.

На соревнованиях российская сборная выступала под флагом своей страны, а в честь победы российских атлетов играл гимн России.

Официальным представителем Международного совета военного спорта (CISM) и инспектором на чемпионате назначен представитель ВС РФ, член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. CISM - организация, не поддержавшая политику антироссийсийских санкций. Она осталась верна своему девизу: «Дружба через спорт».

Ранее трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионате мира. Они смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.