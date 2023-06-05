Спорт Спорт Спорт

Трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира

Елизавета Егорова
10:44 05.06.2023
Спортсменки Дронова, Иванченко и Ермолова смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские велосипедистки Тамара Дронова, Алена Иванченко и Дарья Ермолова смогут участвовать в международных стартах, находясь в нейтральном статусе. Об этом Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил ТАСС.

В список открытых для девушек соревнований вошли этапы Кубка мира, чемпионаты и первенства мира и Европы. Их нейтральный статус сохраняется, пока действуют правила, созданные UCI специально для россиян и белорусов.

Ранее Международная федерация фехтования разрешила 17 российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Они также получили нейтральный статус.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:35 В стране и мире
Видео
Шесть человек насмерть отравились сидром в Ульяновской области
09:55 Спорт
Ибрагимович завершил футбольную карьеру в 41 год
09:00 Армия
Видео
Штурмовики «Ахмата» уничтожили до 200 националистов под Авдеевкой
06:29 В стране и мире
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою три километра
06:05 В стране и мире
Власти Турции с 1 июля увеличивают плату за проход через черноморские проливы
Популярное
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.