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Судья Безбородов по ошибке позволил «Ахмату» перебить пенальти в матче российской Премьер-Лиги

Елизавета Егорова
22:53 31.07.2023
Футбольный судья ошибся, назначив пенальти «Ахмату» во время матча против ЦСКА, так как после 11-метрового удара пересмотр ситуации не допускается.
Судья Безбородов по ошибке позволил «Ахмату» перебить пенальти в матче российской Премьер-Лиги
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Российский футбольный судья Владислав Безбородов по ошибке позволил футбольному клубу «Ахмат» перебить пенальти во время матча против ЦСКА второго тура Российской Премьер-Лиги, сообщили в Российском футбольном союзе.

«Решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения 11‑метрового удара пересмотр ситуации не допускается», - сообщает телеканал RT.

Футбольный матч закончился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. За время встречи судья назначил пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» крупно обыграл воронежский «Факел», их встреча на Премьер-Лиге завершилась со счетом 4:1. Первый гол забил Артем Дзюба на 12-ой минуте матча, затем на 33-ей равновесие восстановил Евгений Марков, но после «Факел» так и не смог выбиться в лидеры.

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