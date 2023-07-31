В Роскосмосе анонсировали пуск первой ракеты «Ангара-А5»

Сейчас на ПО «Полет» в Омске отрабатываются стыковка и испытания ракетных блоков «Ангара-А5».

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ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») объявил о завершающем этапе производства новой ракеты-носителя «Ангара-А5». Гендиректор ГКНПЦ Алексей Варочко рассказал ТАСС, что осенью ракету планируется доставить на космодром Восточный.

«Отправка летного изделия на космодром для подготовки к пуску запланирована на осень текущего года», - заявил Варочко.

Он отметил, что производство «первой летной ракеты "Ангара-А5" продолжается согласно графику». Сейчас идет этап стыковки и испытания ракетных блоков на площадке ПО «Полет» в Омске.

Ранее сообщалось о начале комплексных испытаний конструкторско-технологического макета ракеты-носителя «Ангара-НЖ» на космодроме Восточный.

Напомним, что «Ангара» - новое поколение носителей на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Тяжелую ракету-носитель семейства «Ангара-А5» собирают на омском производственном объединении «Полет».