ОПК На Восточном стартовали комплексные испытания макета ракеты «Ангара-А5» Андрей Аркадьев «Ангара-НЖ» - макет летной тяжелой ракеты «Ангара-А5». © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Комплексные испытания «Ангары-НЖ» - конструкторско-технологического макета ракеты-носителя «Ангара-А5» - начались на космодроме Восточный, сообщает Роскосмос. «На техническом комплексе космодрома Восточный начался первый подэтап комплексных испытаний с использованием "Ангары-НЖ" - макета летной тяжелой ракеты "Ангара-А5"», - говорится в сообщении. Макет «Ангара-НЖ» предназначен для отработки подготовки первой летной «Ангары-А5» к пуску и аттестации создаваемого космического ракетного комплекса «Амур» на Восточном. Макет прибыл на космодром 5 июня. «Ангара» - новое поколение носителей, созданное на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В». Диапазон грузоподъемностей от 3,5 тонн до 38 тонн на низкой околоземной орбите. Экспертное мнение и аналитика