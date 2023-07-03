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Украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск по подозрению в финансировании терроризма

Алексей Курильченко
12:35 03.07.2023
По данным следствия, Черняк с подельниками перечисляли украинским боевикам деньги для совершения терактов на территории РФ.
© Видео: МВД РФ © Фото: chernyak.live
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Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении украинского бизнесмена Евгения Черняка. Предприниматель подозревается в финансировании терроризма.

По данным следствия, Черняк вместе с другими лицами с февраля по апрель 2022 года вступили в преступный сговор. Группа организовала перечисление более 500 миллионов рублей украинским вооруженным формированиям на осуществление террористической деятельности на территории России. В июне этого года Черняк дополнительно приобрел и поставил украинским боевикам товары для ведения боевых действий на сумму более 90 миллионов рублей.

В ходе расследования были задержаны двое доверенных лиц - одному из них предъявлено обвинение в даче взятки, другому - в посредничестве во взятке.

Сам Черняк был объявлен в розыск, проводятся действия, направленные на установление его местонахождения и дальнейшее задержание. На территории Москвы, Подмосковья и других регионов было проведено более 10 обысков. В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об аресте доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк. Также формируются документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы.

Ранее МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ. В ведомственной базе розыска перечислены Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко.

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