Украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск по подозрению в финансировании терроризма

По данным следствия, Черняк с подельниками перечисляли украинским боевикам деньги для совершения терактов на территории РФ.

© Видео: МВД РФ © Фото: chernyak.live

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении украинского бизнесмена Евгения Черняка. Предприниматель подозревается в финансировании терроризма.

По данным следствия, Черняк вместе с другими лицами с февраля по апрель 2022 года вступили в преступный сговор. Группа организовала перечисление более 500 миллионов рублей украинским вооруженным формированиям на осуществление террористической деятельности на территории России. В июне этого года Черняк дополнительно приобрел и поставил украинским боевикам товары для ведения боевых действий на сумму более 90 миллионов рублей.

В ходе расследования были задержаны двое доверенных лиц - одному из них предъявлено обвинение в даче взятки, другому - в посредничестве во взятке.

Сам Черняк был объявлен в розыск, проводятся действия, направленные на установление его местонахождения и дальнейшее задержание. На территории Москвы, Подмосковья и других регионов было проведено более 10 обысков. В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об аресте доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк. Также формируются документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы.

Ранее МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ. В ведомственной базе розыска перечислены Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко.