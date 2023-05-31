МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины

Также в розыск объявлен экс-начальник Генштаба ВСУ

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МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ. Об этом сообщает RT.

В ведомственной базе розыска перечислены Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко.

В Министерстве внутренних дел России уточнили, что каждый из фигурантов разыскивается по статье УК РФ, но по какой именно, не сообщается.

Ранее МВД России объявило в розыск украинских генералов, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса.