МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины
Также в розыск объявлен экс-начальник Генштаба ВСУ
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МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ. Об этом сообщает RT.
В ведомственной базе розыска перечислены Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко.
В Министерстве внутренних дел России уточнили, что каждый из фигурантов разыскивается по статье УК РФ, но по какой именно, не сообщается.
Ранее МВД России объявило в розыск украинских генералов, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса.