Камеры Canon, Fujifilm и Sony включили в список параллельного импорта

Кроме фотоаппаратов в список товаров для параллельного импорта включили батарейки Duracell и бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

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Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта. В него вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein и запчасти для автомобилей Usuzu.

В расширенный список, как и планировалось, не попали контактные линзы Acuvue, сообщает РИА Новости.

Ранее Минпромторг поддержал инициативу о продаже алкоголя через интернет. Ее предложил сенатор Андрей Клишас. Законопроект предполагает привлечь к онлайн-торговле интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.