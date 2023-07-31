Фельдшер «Гасконец» рассказал об использовании боевиками кассетных боеприпасов

Российские медики двадцать четыре часа в сутки трудятся в полковом госпитале, спасая как военнослужащих, так и мирных жителей.

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Фельдшер танкового полка с позывным «Гасконец» показал, как оказать первую помощь раненым на поле боя. Работать приходится в том числе под обстрелами.

«Гасконец» работает с штурмовыми отрядами. Вместе с бойцами он выезжает на передний край. Он спас десятки жизней и видел разные ранения, в том числе от кассетных боеприпасов.

«Они (украинские боевики. - Прим.ред.) регулярно их используют. Что в красной зоне, что здесь (в тылу. - Прим.ред.), бывает, прилетает», - рассказал он.

Раненых бойцов эвакуируют в полковой госпиталь, которой находится приблизительно в десяти километрах от передовой. Перевозить их приходится в тяжелых условиях.

Один из военнослужащих с позывным «Тимон» рассказал, как при обстреле был ранен в ногу и в грудь. Военные врачи извлекли осколки. В полковом госпитале они перевязали раны и оказали бойцу всю необходимую помощь. Теперь его жизни ничего не угрожает, и все это благодаря медикам, которые в полевых условиях проводят сложнейшие операции.

Двадцать четыре часа в сутки в полковом госпитале спасают солдат, офицеров, мирных жителей. Здесь есть все, чтобы стабилизировать состояние человека и подготовить при необходимости к отправке дальше. Врачи, фельдшеры, санитары, похоже, готовы ко всему.

«Поначалу все ситуации были сложными, все ранения были новыми. До СВО с этим не сталкивался никогда. Каждое осколочное ранение все через себя пропускал. Тяжело эмоционально. Хорошо помню первых своих раненых», - поделился фельдшер медицинской роты с позывным «Игла».

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее военные медики извлекли из бедра раненого бойца неразорвавшийся 30-мм снаряд. Военные врачи Воздушно-десантных войск проводили такую опасную операцию в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов.





