Боевики выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 35 натовских снарядов за один час

Обстрелу со стороны ВСУ подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватский район.

© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За один час (с 17.10 до 18.10) украинские националисты выпустили 35 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.10 - н. п. Карловка - г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.20 - н. п. Новоселовка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что после обстрела Куйбышевского района Донецка пострадала девушка 2006 года рождения. Ее доставили в больницу. Мать девушки рассказала, что у нее вся нога была в крови.

В ходе атаки получили повреждения также два многоквартирных дома и частное подворье в Кировском районе Макеевки.