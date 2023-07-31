Песков заявил, что Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Песков, комментируя возможность участия президента России в Генассамблее ООН, заявил, что сейчас таких планов нет.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заседание которой пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА Новости.
«Пока таких планов у президента нет», - прокомментировал Песков возможность участия Путина в заседании.
Ранее стало известно, что ООН осудили атаку БПЛА Москвы. Официальный представитель международной организации заявил, что ООН выступает против любых атак гражданской инфраструктуры.