Песков заявил, что Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Песков, комментируя возможность участия президента России в Генассамблее ООН, заявил, что сейчас таких планов нет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заседание которой пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА Новости.

«Пока таких планов у президента нет», - прокомментировал Песков возможность участия Путина в заседании.

Ранее стало известно, что ООН осудили атаку БПЛА Москвы. Официальный представитель международной организации заявил, что ООН выступает против любых атак гражданской инфраструктуры.