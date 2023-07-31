В Турции закрыли пляж из-за обнаруженных 28 неразорвавшихся мин

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Неподалеку от Стамбула на черноморском побережье нашли 28 неразорвавшихся мин. Их обнаружили на пляже Софулар в Шиле. Сообщается, что пляж был закрыт. Местные власти сообщили, что уничтожат боеприпасы контролируемым способом. Информацию приводит турецкий телеканал NTV.

«Было установлено, что подозрительные объекты были пушечными ядрами, 30 июля в 10.00 проведено погружение. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов. Уничтожение обнаруженных боеприпасов после принятия необходимых мер безопасности состоится в среду, 2 августа», - написало СМИ.

В середине июля Черноморский флот РФ предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Причиной послужило обнаружение украинской морской мины, бесконтрольно дрейфовавшей и создававшей опасность для гражданских судов.